Roxette-bandlid Per Gessle neemt afscheid van Marie Fredriksson: “Het was een eer om je te kennen” KD

10 december 2019

16u35 0 Celebrities Per Gessle, de helft van het popduo Roxette, zit in zak en as na het overlijden van zangeres Marie Fredriksson. Op Twitter betuigt hij zijn steunt aan de vrienden, familie en fans van zijn collega. “Het zal nooit meer hetzelfde zijn. De tijd gaat veel te snel vooruit. Het was een eer om je te kennen.”

Per Gessle en Marie Fredriksson vormden in 1986 de band Roxette en veroverden heel wat harten met hun muziek. Vooral ‘It Must Have Been Love’ en ‘Listen to Your Heart’ werden al snel overal gedraaid. “De dingen zullen nu nooit meer hetzelfde zijn”, weet Per. “De tijd gaat veel te snel vooruit. Het is nog niet zo heel lang geleden dat we dag en nacht in mijn kleine appartementje zaten om onze onmogelijke dromen met elkaar te delen. Oh, wat een droom die wij met elkaar mochten delen. Ik ben vereerd dat ik jou heb mogen kennen met al je talent en gastvrijheid.”

Time goes by so quickly. It’s not that long ago we spent days+nights in my tiny apartment sharing impossible dreams. And what a dream we eventually got to share! I’m honoured to have met your talent+generosity. All my love goes to you+your family. Things will never be the same. pic.twitter.com/CTegAUGrXG Per Gessle(@ PartyPleaser) link

Ook andere bekende gezichten betuigen hun medeleven. Within Temptation meldt op Twitter dat het een eer was om de zangeres te mogen ontmoeten en het podium met haar te mogen delen. “Ik heb altijd van je stem gehouden”, klinkt het. Ex-Miss België Tanja Dexters treurt ook om het verlies. “Ik was een grote fan. Wat een stem”, reageert het model op Instagram. Ook heel wat fans laten steunbetuigingen achter.

Rip #MarieFredriksson @TheRealRoxette. I always loved your voice. It was an honour to meet you at the night of the proms years ago. pic.twitter.com/yoUzrh2wsO Within Temptation(@ WTofficial) link