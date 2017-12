Roxeanne Hazes openhartig over miskraam: "Stress is niet bevorderlijk weet ik nu, want het is al eens misgegaan" MVO

Via Instagram bedankt Roxeanne Hazes haar volgers voor de vele lieve berichtjes die zij en haar verloofde Erik Zwennes hebben ontvangen, naar aanleiding van het interview dat ze gaf aan Glamour. Hierin vertelde ze dat het stel eerder dit jaar een miskraam kreeg, wat een ontzettend verdrietige periode was. De gelukswensen doen haar en Erik meer dan goed.

"We zijn blij dat het verder niets zegt over de toekomst voor een goede zwangerschap. Bedankt voor alle lieve steun, want zelfs nu wij het een plekje hebben kunnen geven, is dat heel fijn en mooi. ❤," schrijft de zangeres op haar Instagram.

Het had het eerste kindje moeten worden van Roxeanne en Erik. "Stress is niet bevorderlijk weet ik nu, want het is al eens misgegaan bij ons. Dat heeft veel impact gehad." Inmiddels kijkt het stel alweer wat positiever richting de toekomst en is hun kinderwens nog steeds groot. "Ik heb het gevoel: het komt wanneer het komt. We weten dat we het kunnen, we zijn allebei ontzettend vruchtbaar om het zo maar even te zeggen," aldus de dochter van wijlen André Hazes.

Roxeanne en Erik zijn sinds maart verloofd en hopen volgend jaar te trouwen. Het contact met haar jongere broertje André is nog altijd slecht, ondanks meerdere pogingen van haar kant om hun langlopende ruzie bij te leggen. Met haar moeder Rachel heeft Rox nog altijd een zeer warme band.

