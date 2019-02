Rowan - Mr. Bean - Atkinson wordt een jaar lang huisvader SD

05 februari 2019

08u37

Bron: The Sun 0 Celebrities Rowan Atkinson (64) stopt een jaar lang met acteren om voor zijn dochtertje Isla May te zorgen. Bedoeling is dat zijn vriendin, Louise Ford, haar acteercarrière ondertussen verder kan uitbouwen.

Wie hoopte dat er een nieuwe film van Mr. Bean of een vervolg op ‘Johnny English’ zat aan te komen, is eraan voor de moeite. Acteur Rowan Atkinson (64) heeft aan zijn vrienden laten weten dat hij het komende jaar huisvader wordt en zich alleen nog maar zal bezighouden met zijn dochtertje Isla May, die in december 2017 geboren werd. Op die manier kan zijn vriendin Louise Ford (35), die ook actrice is, verder timmeren aan haar acteercarrière. Een bron vertelt aan de Britse krant The Sun dat zowel Atkinson als Ford erg tevreden zijn met de regeling. “Rowan houdt ervan om tijd met Isla door te brengen, hij is gek van haar”, zegt de bron. “Ze is ondeugend zoals elke baby, vandaar dat Rowan haar ‘Baby Bean' noemt. Maar dit gebaar is zeer gul en typisch voor Rowan, en komt zeer goed uit voor Louise. Ze zal uiteraard veel tijd doorbrengen met Isla en Rowan, maar het geeft haar ook de vrijheid om een rol aan te nemen wanneer ze die aangeboden krijgt. Rowan hoeft niet te werken wanneer hij dat niet wil, maar hij is trots op hoe goed Louise het doet, en wil doen wat hij kan om haar te helpen.”

Het koppel begon in 2014 een relatie, nadat hij eerder dat jaar scheidde van zijn echtgenote Sunetra Sastry, de moeder van zijn kinderen Ben (23) en Lily (21).