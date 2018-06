Roseanne krijgt toch nog een aanbod... van pornobedrijf TK

06 juni 2018

13u31

Bron: ANP 2 Celebrities Roseanne Barr kan wellicht toch nog iets lucratiefs halen uit de rel die vorige week rond haar ontstond. De Amerikaanse comédienne is door een pornobedrijf benaderd om een rolletje te spelen in een van zijn producties. De actrice krijgt er 150.000 dollar (zo'n 128.000 euro) voor als ze ja zegt.

"Een deel van wat je uniek maakt, is je houding en je openheid", prijst XBlaze-baas Jeff Dillon Roseanne in een open brief aan de comédienne. "Hoewel de porno-industrie niet je gebruikelijke werkgebied is, zijn wij er zeker van dat iemand als jij, een superster die nog steeds invloedrijk is, kan slagen." Roseanne heeft voor zover bekend nog niet op het aanbod gereageerd.

Vorige week werd de reboot van 'Roseanne', de populaire sitcom uit de jaren 80 en 90, door ABC van de buis gehaald na een racistische tweet van de actrice. De 65-jarige Roseanne viel een voormalig adviseur van oud-president Obama aan door een toespeling te maken op haar Afro-Amerikaanse achtergrond en haar religie.