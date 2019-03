Roseanne haalt uit naar #MeToo-slachtoffers: “Het zijn gewoon hoeren” lva

Roseanne Barr is tijdens de eerste aflevering van The Candace Owens Show, een nieuwe praatshow, volledig los gegaan op de #MeToo-beweging. De actrice heeft geen goed woord over voor vrouwen die naar voren treden met hun verklaringen over seksueel misbruik. "Het zijn gewoon hoeren. Als een bepaalde situatie je niet bevalt, dan moet je zo'n hotelkamer verlaten," aldus Roseanne.

Barr vervolgde: "Dan zeg je: sorry, maar zo ga je niet met mij om. Als je besluit om wel te blijven, omdat je denkt dat je daardoor misschien wel een bepaalde filmrol krijgt, dan ben je voor mij niets anders dan een hoer."

Ook haalde ze uit naar Christine Blasey Ford, die het afgelopen jaar in het nieuws kwam vanwege haar beschuldigen aan het adres van Brett Kavanaugh, rechter van het Amerikaanse Hooggerechtshof. Blasey Ford zei in de jaren '80 misbruikt te zijn door Kavanaugh, wat voor een grote rel in de Verenigde Staten zorgde. Barr maakte korte met haar: "Die vrouw zou in de gevangenis moeten zitten."

Afgelopen jaar werd Roseanne ontslagen bij haar eigen show vanwege racistische uitlatingen die ze via Twitter deed. Ze had over de zwarte politica en voormalige adviseur van Barack Obama, Valerie Jarrett, getweet dat ze een “baby was van het Moslimbroederschap en Planet of the Apes”.