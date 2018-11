Roseanne Barr voelt zich prima na vermeende 'hartaanval' TK

25 november 2018

09u38

Bron: ANP 0 Celebrities Het was even schrikken voor fans van de 66-jarige actrice Roseanne Barr. Vanochtend werd namelijk op Twitter gemeld dat de comédienne met een hartaanval naar het ziekenhuis werd gebracht. Roseanne spreekt die berichten nu zelf tegen.

"Het gaat prima", schrijft ze bij een foto op Twitter, waarop ze poseert in een t-shirt met daarop een plaatje van een piratenkorset. Fans reageren opgelucht en prijzen bovendien haar gevoel voor smaak.

Roseanne Barr is bekend van haar eigen televisieserie ‘Roseanne’, die van 1988 tot en met 1997 in de Verenigde Staten werd uitgezonden. In de serie speelde ze samen met John Goodman de hoofdrol. In maart van dit jaar werd er een nieuw seizoen van de serie gemaakt, maar dit werd na twee maanden alweer stopgezet. Barr had namelijk een racistische tweet geplaatst waarin ze een voormalig presidentiële adviseur neerzette als 'de liefdesbaby van de moslimbroederschap en de film Planet of the Apes'. Barr werd daarop op staande voet ontslagen.