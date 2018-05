Roseanne Barr put zich uit in excuses na racistische tweet: "Heb geen medelijden en verdedig mij niet, het was onvergeeflijk" Joeri Vlemings

30 mei 2018

07u51 0 Celebrities De Amerikaanse comédienne Roseanne Bar lijkt ter dege te beseffen wat haar racistische tweet heeft aangericht. Ze put zich op Twitter uit in verontschuldigingen en roept haar fans op haar niet te verdedigen. ABC zette de populaire sitcom 'Roseanne' - met meer dan 18 miljoen kijkers - meteen stop na de tweet van de 65-jarige hoofdrolspeelster. Ook haar vorige shows worden niet meer heruitgezonden.

Roseanne Bar had over de zwarte politica en voormalige adviseur van Barack Obama, Valerie Jarrett, getweet dat ze een "baby was van het Moslimbroederschap en Planet of the Apes". Zender ABC kapte meteen met de sitcom, die meer dan 18 miljoen kijkers kon verleiden." Roseannes uitlating op Twitter is weerzinwekkend, afstotelijk en helemaal niet conform onze waarden", verklaarde ABC-baas Channing Dungey. Ook haar 'agents' dropten Barr.

De actrice doet wel vaker politieke uitspraken op Twitter. Ze out zich daar - als grote uitzondering van de acteursgilde in Hollywood - als voorstander van Donald Trump. Dat is ook de president zelf niet ontgaan. Hij zei deze week dat hij Roseanne had gebeld om haar te feliciteren met de uitstekende kijkcijfers van haar comedyshow, een succesvolle herlancering van de serie die oorspronkelijk negen seizoenen liep van 1988 tot 1997. Op Twitter reageerde Trump voorlopig nog niet op het afvoeren van zijn favoriete sitcom.

Barr zelf begreep al snel dat ze in de fout ging en bood excuses aan voor haar "slechte en smakeloze grap". Dat herhaalde ze een paar keer, ook persoonlijk aan Valerie Jarrett. Barr zei Twitter vaarwel, maar keerde vijf minuten later al even terug. Dan volgde toch bijna veertien uur Twitterstilte, maar vanochtend onze tijd vroeg ze haar fans alweer haar "onvergeeflijke" tweet niet te verdedigen: "Heb geen medelijden met mij. Ik wil mij verontschuldigen bij de honderden mensen en fantastische schrijvers (allemaal liberalen) en getalenteerde acteurs die hun job kwijtspeelden in mijn show door mijn domme tweet." Ze zei ook dat ze "geen raciste" is, "maar een idioot die een slechte grap maakte". Ze riep op om ABC niet te boycotten. Als verklaring voor haar ongelukkige uitlating haalde ze de slaappil Ambien aan, het nachtelijke uur en zelfs Memorial Day. Maar ze gaf toe: "Ik ben te ver gegaan".

guys I did something unforgiveable so do not defend me. It was 2 in the morning and I was ambien tweeting-it was memorial day too-i went 2 far & do not want it defended-it was egregious Indefensible. I made a mistake I wish I hadn't but...don't defend it please. ty Roseanne Barr(@ therealroseanne) link

Op de sociaalnetwerksite probeerden heel wat mensen Barr te verdedigen door te ontkennen dat haar tweet racistisch was. De argumenten daarvoor gingen alle kanten uit. Bill Mitchell, een conservatieve talkshowhost op de radio en fervente Trump-aanhanger, tweette dat de apen in de film 'Planet of the Apes' superieur waren en dat Barr daarom niet racistisch kon zijn. Ook zanger Ted Nugent nam het voor Barr op en noemde haar aanvallers "liegende, oneerlijke, zielloze freaks van Planet of the Apes". Ook uit de rechtsconservatieve hoek zelf komt kritiek op die verdedigingspogingen. Tomi Lahren, bijvoorbeeld, tweette: "Wat Roseanne zei was verkeerd en dat weet ze zelf ook wel. Ze maakte een fout. Ik snap niet waarom collega-conservatievelingen mentale gymnastiek uitvoeren om het te rechtvaardigen. Komaan. Verkeerd is verkeerd."

Anderen hebben het dan weer over twee maten en twee gewichten. Ze verwijzen naar komiek Bill Maher die eerder Trump vergeleek met een aap en daarvoor niet de laan werd uitgestuurd.

hey guys, don't defend me, it's sweet of you 2 try, but...losing my show is 0 compared 2 being labelled a racist over one tweet-that I regret even more. Roseanne Barr(@ therealroseanne) link