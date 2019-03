Roseanne Barr haalt uit naar televisiedochter: “Het is haar schuld dat mijn carrière om zeep is” MVO

22 maart 2019

07u48

Volgens Roseanne Barr (66) is het de schuld van Sara Gilbert dat haar tv-carrière tot een einde is gekomen. De comédienne liet in een interview met The Washington Post weten dat een tweet van Gilbert haar fataal is geworden. "Ze heeft de show en mijn leven verknald," aldus Barr.

Roseanne werd vorig jaar op staande voet ontslagen nadat ze een racistische tweet postte waarin ze Valerie Jarrett, een voormalig adviseur van Barack Obama, belachelijk maakte. Zo zou Jarrett een ‘liefdesbaby zijn van moslimbroeders en Planet of the Apes’. Hierop zou Gilbert getweet hebben dat de uitspraken van Barr ‘weerzinwekkend’ waren.

Sara speelde Roseanne’s dochter Darlene in de serie en nam de hoofdrol over na het vertrek van haar televisiemoeder. De titel werd veranderd in The Conners en scoorde goed. Onderhandelingen over een tweede seizoen zijn nog gaande.