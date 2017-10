Rose McGowan, slachtoffer van Weinstein, mag tijdelijk niet twitteren TK

Celebrities Rose McGowan kan zich tijdelijk niet laten horen op Twitter. De 44-jarige actrice heeft zich niet aan de regels van het sociale medium gehouden en kreeg daarom het bericht dat haar gebruik is ingeperkt.

Op Instagram postte Rose, vooral bekend voor haar rol uit de serie 'Charmed', de melding van Twitter. Ze kan alleen nog directe berichten naar haar volgers sturen. Dat betekent dat ze niets kan twitteren, retweeten of liken. De beperking wordt na twaalf uur weer opgeheven.

McGowan, die een van de vrouwen is die aangerand zegt te zijn door Hollywoodproducer Harvey Weinstein, liet zich afgelopen dagen zeer kritisch uit over Harvey, zijn broer Bob en hun bedrijf The Weinstein Company. Ook schold ze op Twitter Ben Affleck uit nadat hij had gezegd dat hij niets afwist van de ongepaste praktijken van Harvey.

Waarschijnlijk heeft Twitter actie ondernomen na het grove taalgebruik van McGowan. Maar de actrice denkt aan een complot. "Er zijn krachtige machten aan het werk. Wees mijn stem", schreef ze in hoofdletters bij haar Instagrampost.

Ben Affleck fuck off rose mcgowan(@ rosemcgowan) link