Rose McGowan reageert op advocaat Weinstein MVO

01 februari 2018

11u12 0 Celebrities Er is een kleine oorlog aan de gang tussen Rose McGowan en Harvey Weinstein, die ze beschuldigt van verkrachting. Zijn advocaat gaf zopas een zeldzame reactie op de uitspraken van McGowan: "Harvey Weinstein ontkent alle beschuldigingen rond verkrachting". Nu slaat Rose terug.

Volgens Rose zou Weinstein in 1997 onder dwang orale seks op haar hebben uitgevoerd, in een jacuzzi die in zijn hotelkamer stond. Weinsteins advocaat, Ben Brafman, ontkent dat nu met klem. Hij beweert dat de actrice "Weinsteins naam slecht probeert te maken" en dat ze "ronduit liegt". Twee getuigen zouden het voorval volgens hem ook al ontkend hebben: McGowans manager en haar toenmalige co-ster Ben Affleck.

McGowan laat zich niet zomaar uit het veld slaan, en reageerde op het voorval. "De woorden van Brafman zijn een zielige, ouderwetse en seksistische poging om een duidelijke waarheid te ondermijnen", klinkt het.

Ben Affleck

Volgens de actrice zou ze Ben Affleck destijds verteld hebben wat haar overkwam, waarop hij geantwoord zou hebben: "Verdorie, ik heb hem nog zo gezegd dat hij daarmee op moest houden".

Brafman ontkent ook dat. "Meneer Affleck vertelde ons het volgende in een e-mail aan meneer Weinstein: 'Ze heeft me nooit verteld dat ze door iemand werd lastiggevallen, en ik heb daar ook nooit iets van gemerkt. Als ze iets anders beweert, is dat niet waar.' Haar manager vertelde ons alleen dat ze wist dat McGowan vrijwillig mee in de jacuzzi is gestapt, en dat ze daar achteraf spijt van had."

Beledigend

"Ze willen me doen overkomen als een slet", bijt McGowan terug. "Dat is niet alleen beledigend tegenover mij, maar ook tegenover honderden andere vrouwen die naar voren zijn gekomen met hun verhalen over seksuele mishandeling en verkrachting. Niet in het minst de andere slachtoffers van Weinstein. Hun statements zijn gewoon een stunt van zijn publiciteitsteam, en het zijn slechte acteurs..."