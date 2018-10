Rose McGowan noemt MeToo-beweging 'bullshit': "Steun van sommige sterren enkel voor eigen publiciteit" Redactie

07 oktober 2018

22u37

Bron: ANP 0 Celebrities "Het is allemaal bullshit" en "het zijn allemaal losers". Dat zegt Charmed-actrice Rose McGowan over de #MeToo-beweging in een interview met The Sunday Times. Zij doelt hiermee op sterren in Hollywood die publiekelijk hun steun hebben geuit voor de beweging.

"Ik ken deze mensen, ze zijn lafhartig. Zo lang het er van de buitenkant goed uitziet, is dat genoeg voor hen", zegt McGowan. "Het zijn geen geen strijders, het zijn losers." Bekende artiesten zoals Alyssa Milano zouden de beweging alleen maar steunen omdat dat goed voor de publiciteit zou zijn.

Ook Meryl Streep wordt niet gespaard. De 45-jarige McGowan, die een jaar geleden met haar aantijgingen aan het adres van Harvey Weinstein de #MeToo-beweging in gang zette, uit nu kritiek op de 69-jarige actrice. Streep zei in december dat zij niets heeft geweten van Weinsteins daden, maar volgens McGowan is dat onmogelijk. "Het is allemaal nep en dat weten zijzelf diep van binnen ook. Maar ze leven een leeg leven en wat mij betreft is dat hun straf."