Rose McGowan niet helemaal gerust na veroordeling Weinstein: “Ik vroeg me af of hij een huurmoordenaar zou inhuren” SDE

26 februari 2020

14u13

Rose McGowan (46) heeft de laatste jaren hard gestreden voor een veroordeling van Harvey Weinstein (67). Nu het eindelijk zover is, voelt de voormalige actrice zich dan ook erg opgelucht. Al verdwijnt de angst niet volledig, vertelt ze in een interview met 'Good Morning Britain'.

Rose McGowan was te zien in het programma ‘Good Morning Britain' nadat bekend raakte dat Harvey Weinstein veroordeeld was voor verkrachting en aanranding. “Een enorm moment”, klonk het blij. “Een grote overwinning voor iedereen van ons die ooit gekwetst zijn, die door Weinstein persoonlijk beschadigd zijn. Ik ben de jury enorm dankbaar... het is een buitengewoon moment.”

Hoewel de opluchting overheerst, zijn niet alle angstgevoelens verdwenen, bekende ze. “Ik moet eerlijk zijn: gisterenavond zat ik thuis en dacht ik na of ik de was zou doen. Dan dacht ik: ‘Oh, ik vraag me af of hij een huurmoordenaar zal inhuren om me te vermoorden. Oh, ik vraag me af wat ik wil eten.’ Dat zijn normale gedachten geworden in mijn leven, en dat is zo fout en ziek. Daarom heb ik zo hard gevochten om dit te laten stoppen. Maar vooral: ik heb gevochten voor een wereldwijde culturele vernieuwing, want het gebeurt nog steeds. Op dit moment worden mensen over de hele wereld verkracht en hun stem wordt nooit gehoord", vertelde ze. “Ik wilde een stem zijn voor zij die daar nooit de kans toe kregen.”

‘Verkrachtingsmachine’

Dat mensen het gedrag van Weinstein mogelijk maakten, stoort McGowan enorm. “Hij had een complete ‘machine’ om de verkrachting op te zetten”, klonk het. “Films waren zijn inkomstenbron. Maar er was een verkrachtingsfabriek, daar ging de business om achter de schermen. Elke keer dat hij een geheimhoudingsovereenkomst moest maken en zwijggeld betaalde, moest hij het bestuur van wat later The Weinstein Company werd, ook een bedrag betalen. Dit is het soort mensenhandel dat plaatsvindt in Hollywood en in de wereld. Daarom vecht ik nog steeds voor een culturele verandering over de hele wereld.”

Weinstein kan mogelijk een celstraf van 29 jaar krijgen. Is dat genoeg voor McGowan? “Ik had het beter gevonden als hij gewoon zou ophouden met bestaan, dan zou de wereld er een stuk beter uitzien. Maar ik ben blij dat er alvast een serieverkrachter minder vrij losloopt, want mensen zouden niet veilig zijn als hij vrij was. Geloof me.”