Exclusief voor abonnees Rose McGowan laat zich niet kapotmaken door Weinstein: “Ik zou nooit met hem gevrijd hebben. Ook al was hij de laatste man op aarde” Silke Denissen

21 februari 2020

18u00

Bron: The Guardian, Variety, The Hollywood Reporter 1 Celebrities Nu het monsterproces tegen Harvey Weinstein (67) zijn ontknoping nadert, stijgt ook bij Rose McGowan (46) de spanning. Ze mag dan niet getuigd hebben op het proces, maar zij was het eerste slachtoffer die sprak over Weinsteins misbruik. Via sociale media en voor de trappen van het gerechtsgebouw, de voormalige actrice steunt haar lotgenoten in de rechtszaal - wat de uitkomst ook zal zijn. “Ik ben klaar om mijn beste gevecht aan te gaan.”

6 januari 2020. Het is ijzig koud in New York, maar dat kan Rose McGowan niet deren. Jarenlang heeft ze gewacht op dit moment, het moment waarop Harvey Weinstein zich eindelijk voor de rechtbank zal moeten verantwoorden voor zijn misdaden. Samen met maar liefst 80 andere vrouwen wacht ze de gewezen filmproducent op. In een knalrode jas, met rood gestifte lippen die fel afsteken tegen haar bleke huid en korte witte kapsel, als om de verbeten trek om haar mond extra te accentueren. “Vandaag eren we hoe ver we gekomen zijn en hoeveel we geleden hebben om hier te komen", richt ze zich tot de aanwezige journalisten. “We zijn vrij. We zijn mooi. We zijn sterk. En dat zal hij ons nooit kunnen ontnemen.” De voormalige actrice besluit wel om het proces van buitenaf te volgen. Harvey dag in, dag uit van dichtbij zien zou “te traumatiserend” zijn, geeft ze toe.

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis