Rose McGowan houdt onschuld vol MVO

10u54

Bron: ANP 0 EPA Celebrities Rose McGowan blijft erbij dat ze tijdens een vlucht eerder dit jaar geen verboden middelen bij zich had. De actrice meldde zich dinsdag bij de politie in de staat Virginia vanwege een arrestatiebevel. Als er een rechtszaak komt, zal Rose zeggen dat ze onschuldig is.

In januari had Rose enkele spullen in een vliegtuig van United Airlines laten liggen. De politie vond sporen van verboden middelen en daarvoor moet de actrice zich nu voor een rechter verantwoorden. Tegen de politie zegt Rose nu dat ze haar portemonnee, waarin volgens de politie drugs was gevonden, niet uit haar tas had gehaald tijdens de vlucht. Ze had haar spullen even alleen gelaten omdat ze naar de wc moest. Toen ze na de landing haar bagage ging ophalen, kwam ze erachter dat haar portemonnee was verdwenen.

Haar advocaat schrijft volgens de New Yorker in een verklaring dat de portemonnee tussen vijf en elf uur niet in het zicht was van Rose. Het kan daarom volgens hem goed mogelijk zijn dat kwaadwillenden de drugs er hebben ingestopt.

Deze verklaring geeft voeding aan de theorie van de actrice dat iemand haar het zwijgen probeert op te leggen. Het nieuws kwam vlak nadat Rose, samen met andere actrices, de misdragingen van de gevallen filmmagnaat Harvey Weinstein in de openbaarheid had gebracht.