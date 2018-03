Rose McGowan: "Harvey Weinstein wenst me dood" MVO

19 maart 2018

06u09 0 Celebrities Rose McGowan is er van overtuigd dat Harvey Weinstein haar liever dood ziet. Dat vertelt de actrice in een interview met de Daily Mirror.

"Ik weet zeker dat hij liever zou hebben dat ik dood zou zijn", aldus McGowan. "Hij is een sociopaat. Ik ben niet bang, alhoewel ik dat waarschijnlijk wel zou moeten zijn." Ze stelt in het artikel dat ze sinds ze haar misbruikbeschuldigingen over de filmproducent wereldkundig maakte, wordt gevolgd en geïntimideerd door "aanhangers" van Weinstein.

De actrice beweert dat het team van de voormalig The Weinstein Company-topman een Israëlisch spionagebureau heeft ingeschakeld om haar gangen na te gaan. "Ze hebben mijn computer gehackt, foto's gelekt. Ze hebben alles gedaan om mijn leven kapot te maken."

Weinstein wordt door zo'n vijftig vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik, variëren van intimidatie tot verkrachting. Hij heeft tot nu toe alle aantijgingen ontkend. "Voor een ziel als de zijne is geen hoop", aldus de actrice. "Hij geloof niet eens dat hij iets fout heeft gedaan." Ze vindt de mensen om de gevallen filmproducent heen geen haar beter. "Iedereen die achter hem stond terwijl hij vrouwen kleineerde en misbruikte is een monster, net zoals hij dat is." Het juridische team van Weinstein is nog het ergst, aldus McGowan. "Zijn advocaten zijn nog erger dan hij is. De manier waarop zij handelen is walgelijk."