Rose McGowan haalt uit naar 'Charmed'-co-ster Alyssa Milano: "Je bent deel van het probleem" MVO

02 februari 2018

08u30 0 Celebrities Rose McGowan en haar voormalige 'Charmed' co-ster Alyssa Milano zijn beide grote voorvechters van de #MeToo-beweging geworden. Toch stelt McGowan de betrokkenheid van Milano in vraag.

"Ik mag haar niet", zei McGowan in een recent interview. "Omdat ik denk dat ze één grote leugen is." Ze haalt aan dat Milano's echtgenoot, Dave Bugliari, acteurs rekruteert voor de CAA (Creative Artists Agency).

"Denk eens na? Wie heeft Time's Up verzonnen? Wie heeft er goede publiciteit nodig? De CAA. En wie is er deel van het probleem dat Time's Up net zou moeten aanvechten? De CAA. Het zijn praktisch pooiers die mannen als Weinstein voorzien van slachtoffers." Milano is daarnaast ook goed bevriend met Georgina Chapman, de ex-vrouw van Harvey Weinstein.

Milano trekt zich niet veel aan van de beschuldigingen en steunt McGowan in een statement: "Ik heb Rose altijd gesteund en ik bewonder haar moed om zich uit te spreken over haar ervaringen. Mijn doel de laatste maanden, met zowel #MeToo als de Time's Up-beweging, is anderen een platform geven zodat ook hun stem gehoord kan worden. We moeten allemaal samenwerken om seksueel misbruik de wereld uit te helpen."