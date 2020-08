Rose McGowan beschuldigt regisseur Alexander Payne van seksueel wangedrag: “Ik was vijftien" SDE

17 augustus 2020

19u38

Actrice Rose McGowan (46) heeft de Oscarwinnende regisseur Alexander Payne (59) beschuldigd van seksueel wangedrag toen zij slechts vijftien jaar oud was. Dat schreef ze op Twitter.

Rose McGowan was een van eerste de vrouwen die zich openlijk uitsprak tegenover Harvey Weinstein. Ze beschuldigde hem van verkrachting. Nu richt ze haar pijlen op regisseur Alexander Payne (‘The Descendants’, ‘Sideways’). “Alexander Payne. Je liet me een softpornofilm zien die je onder een andere naam had geregisseerd voor Showtime”, schrijft ze op Twitter. “Ik herinner me nog je appartement in Silverlake. Je bent erg groot geschapen. Je liet me na afloop achter op de hoek van een straat. Ik was 15.”

In een tweede bericht schrijft ze: “Ik wil gewoon dat je het erkent en dat je je verontschuldigt. Ik wil niemand vernietigen." De regisseur heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging.

I just want an acknowledgement and an apology. I do not want to destroy. This was me at 15.

In 2018 vertelde McGowan al eens een gelijkaardig verhaal in een gesprek met schrijver Ronan Farrow. Ze noemde toen geen namen, maar gaf wel aan dat het om een machtig man in Hollywood ging. “Hij nam me mee naar huis en toonde me een softpornofilm die hij voor Showtime had gemaakt, onder een andere naam natuurlijk”, zei ze toen. “En toen had hij seks met me. Daarna liet hij me achter naast Tropical in Silver Lake, op de hoek van een straat. Ik voelde me tot hem aangetrokken, dus ik registreerde het gewoon als een seksuele ervaring." Pas later besefte McGowan dat het wel degelijk om verkrachting ging, aangezien ze toen pas 15 jaar oud was en hij 28.