Rosanna doet boekje open over deelname 'Temptation Vips': "Het voelde als pure aanranding"

12 december 2019

17u14

Bron: Telegraaf Celebrities In het Nederlandse magazine Grazia vertelt Temptation-koppel Niels van der Zanden en Rosanna Voorwald onomwonden over hun deelname aan het programma 'Temptation Vips'. En ze gaan daarbij straffe uitspraken niet uit de weg. "Alex had me kunnen verkrachten", vertelt Rosanna onder meer.

De aanleiding voor het gesprek was de beslissing van RTL om alle realityseries van de buis te halen na de ophef rond een aanranding in het programma ‘De Villa’. “Ik heb iets gelijkaardigs meegemaakt”, klapt Rosanna uit de biecht. “Tijdens ‘Temptation Vips’ was ik zo dronken dat ik in het bed van een van de andere meiden ben gaan liggen, met mijn bikini en hakken nog aan. Verleider Alex is toen met duidelijke bedoelingen tegen me aan komen liggen, terwijl iedereen wist dat ik ontzettend dronken was.”

Boos en dronken

Volgens Rosanna hebben de makers van het programma Alex niet tegengehouden en maakten ze er in de voice-over zelfs nog een grap over. “Het voelde voor mij als pure aanranding”, vervolgt de realityster. “Ik heb twee soorten van dronken zijn en het had ook heel anders kunnen uitdraaien. Ik ben toen boos geworden, maar als dat niet gebeurd was, had hij me kunnen verkrachten. Ik denk niet dat de makers in dat geval hadden ingegrepen.”

Ook Niels heeft moeite gehad met die ervaring van zijn vriendin. “Ik ben blij dat er eindelijk eens serieus gekeken wordt naar zo’n gedrag, want ik heb heel lang verveeld gezeten met wat er daar in die villa is gebeurd.”

Op zoek naar aandacht?

Straffe uitspraken dus, al kan het ook zijn dat de bekentenissen van het koppel met een korreltje zout genomen moeten worden. Damian Diepeveen, die ook deelnam aan ‘Temptation Vips’ liet eerder namelijk weten dat het koppel vooral op zoek is naar aandacht. Zo deelde hij een screenshot waarop te zien was hoe Rosanna vertelde dat ze een breuk met Niels wou faken om deel te kunnen nemen aan ‘Ex On The Beach’. Dat ze nu zo kritiek spuien op realityprogramma’s is dus wat vreemd.