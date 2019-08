Ronnie Flex ‘vindt’ rekening met dertigduizend euro erop Redactie

13 augustus 2019

06u57 0 Celebrities De Nederlandse rapper Ronnie Flex (27) wilde onlangs een rekening openen bij ABN Amro, maar kwam er tot zijn verbazing achter dat hij al een rekening had. En dat niet alleen: er stond zelfs 30.000 euro op. Het geld bleek afkomstig van zijn opa en oma, zo schrijft de rapper op Twitter.

“Ik wou me laatst inschrijven bij ABN om bij de balie erachter te komen dat ik al een rekening had met 30k erop gespaard”, schrijft Ronnie op het sociale medium. “Door mijn opa en oma vanaf de dag dat ik ben geboren... brengt een traan in mijn oog elke keer dat ik eraan denk.”

Ronnie, die zonder vader opgroeide in Capelle aan den IJssel, is ontzettend blij met het bedrag. “30k is zoveel geld voor ons. Daarom klapt het me elke keer als ik er aan denk.” De rapper heeft een mooie bestemming voor het geld. “Ga het een in één keer doorstorten naar haar”, schrijft hij bij een foto van zijn dochtertje Nori.

Ga het in 1 keer doorstorten naar haar