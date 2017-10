Ronn Moss hielp Jelle De Beule aan eerste Hollywoodrol TK

07u40

Jelle De Beule is geen onbekende op de Vlaamse televisie, maar van een internationale carrière was tot dusver niet echt sprake. Ronn Moss, bekend uit 'The Bold and the Beautiful', heeft daar echter verandering ingebracht. Hij gaf de komiek een rol in zijn eigen serie 'The Bay'.

Een paar weken geleden leerde Jelle dé Ronn Moss kennen. "Er werd me gevraagd om Ronn Moss en zijn vrouw Devin, die in ons land vertoeven, rond te leiden in Gent. Het klikte meteen tussen ons, en Ronn en Devin waren ook vreselijk gecharmeerd door de stad", aldus De Beule in Het Nieuwsblad.

Zo gecharmeerd dat hij enkele scènes voor zijn serie 'The Bay' wilde opnemen in de stad. "Ze vroegen me of ik als producer aan de slag wilde gaan. Dat houdt in dat ik voor de hele ploeg voor onderdak moest zorgen, locaties moest uitzoeken, technische ondersteuning geven, een planning opmaken, ... Ik vond het wel interessant om eens te zien hoe een Amerikaanse ploeg werkt, dus ik hapte toe." Hij kreeg ook een klein rolletje in de reeks. "Ik speel de zoon van een rijke lokale maffioso, en mijn vrouw ­Sylvia ­vertolkt mijn vriendin. Een unieke ervaring.”