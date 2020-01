Exclusief voor abonnees Romy Haag hielp David Bowie zijn seksuele geaardheid ontdekken: “Hij was in de war, tot hij in Berlijn zijn ware ik ontdekte” Redactie

23 januari 2020

12u00

Bron: PRIMO 0 Celebrities Hij wilde af van zijn cocaïneverslaving en komaf maken met zijn twijfels over zijn seksuele geaardheid. Daarom verhuisde David Bowie midden jaren zeventig naar Berlijn, waar hij een echte gedaantewisseling onderging. “Bij mij ontdekte hij zijn nieuwe zelf”, zegt de van oorsprong Nederlandse transseksueel Romy Haag (72) in PRIMO, met wie Bowie in Berlijn een passionele relatie had.

Halfweg de jaren zeventig wilde David Bowie een heel andere kant uit, al wist hij niet precies in welke richting. Hij was getrouwd met Angie, met wie hij een zoon had, Duncan, maar het familiale geluk was niet aan hem besteed. “Hij zat zo vol ideeën en creativiteit dat er voor iets anders nog nauwelijks plaats was”, zegt Angie. “Hij was de rol van Ziggy Stardust, tot dan zijn artistieke alter ego, meer dan zat. Maar wat hij dan wel wilde, kon hij zelfs voor zichzelf niet uitmaken. David was zo getalenteerd, maar slaagde er niet in om zichzelf opnieuw vorm te geven. Dat frustreerde hem eindeloos. Dat reageerde hij op een negatieve manier af op zijn omgeving. Vooral door zijn seksueel gedrag. Niets of niemand was veilig voor hem. Als hij maar de kans kreeg, ging hij met iedereen naar bed die het niet weigerde. Of dat nu mannen of vrouwen waren, speelde geen rol. Of ze met twee dan wel met drie of meer waren, ook al niet. Ondertussen ontwikkelde hij een serieuze cocaïneverslaving en velen dachten dat hij daar nooit meer van los zou kunnen komen. Dat zijn enorme talent tegelijk zijn ondergang zou worden.”

