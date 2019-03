Romeo Beckham is samen met ‘Stranger Things’-ster Millie Bobby Brown MVO

19 maart 2019

11u04

Bron: The Sun 0 Celebrities Romeo Beckham (16) is aan het daten met ‘Stranger Things’-ster Millie Bobby Brown (15). Mama Victoria is alvast een grote fan van haar nieuwe ‘schoondochter’.

Twee tieners ontmoetten elkaar voor het eerst in 2016, toen ze samen een award moesten uitreiken tijdens een gala voor Unicef. De twee gaven elkaar destijds een knuffel op het podium, en Millie schreef op Instagram dat ze ‘die avond nooit meer zou vergeten’.

“Het is nog vroeg in hun relatie, maar ze zijn een tof koppel”, klinkt het bij insiders. “Mama Victoria staat volledig achter hun prille liefde, ze is dol op Millie.”

Tot juli 2018 had Millie nog een relatie met de Amerikaanse zanger Jacob Sartorius (15), maar een emotionele openbare brief over haar breuk maakte een einde aan dat verhaal. Romeo heeft nog nooit publiekelijk een relatie gehad.