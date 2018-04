Romantische date: George en Amal Clooney op stap in New York SD

07 april 2018

15u48

Bron: Daily Mail/E!News 0 Celebrities George (56) en Amal Clooney (40) mogen dan wel een van 's werelds hardst werkende celebrity koppels zijn, dat betekent niet dat ze geen tijd vrijmaken voor een romantische date. Het koppel werd vrijdagavond gespot toen ze hun appartement in New York verlieten voor een stijlvol avondje uit.

Het stel werd hand in hand gefotografeerd door een horde fotografen maar had duidelijk alleen oog voor elkaar. Amal, de Brits-Libanese juriste en mensenrechtenactiviste, zag er oogverblindend uit in een kanariegele jas en beige over-the-knee laarzen. George op zijn beurt zat strak in het pak.

Een ooggetuige vertelde ET dat de kersverse ouders uit eten gingen in het Franse restaurant Le Coucou in New York City.

George Clooney huwde in 2014 met Amal. Het stel werd negen maanden geleden ouders van een tweeling, Ella en Alexander.