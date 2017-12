Romantisch: de verloving van Meghan Trainor vastgelegd op video MVO

Zangeres Meghan Trainor heeft zich zopas verloofd met haar grote liefde, Daryl Sabara (25). Hij vroeg haar ten huwelijk op haar vierentwintigste verjaardag. "Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest!" klinkt het.

"Ik heb ja gezegd!" schrijft Trainor enthousiast op Facebook. "De liefde van mijn leven, Daryl Sabara, heeft mijn dromen doen uitkomen. Hij vroeg me ten huwelijk in een tunnel van kerstlichtjes en verraste me met de aanwezigheid van mijn familie en vrienden. Ik ben nog altijd in shock, ik ben nog nooit zo gelukkig geweest! Bedankt iedereen om mij als een prinses te doen voelen! En bedankt Daryl, voor deze video die ik opnieuw en opnieuw ga bekijken!"

Trainor en Sabara zijn iets meer dan een jaar samen. Ook Daryl deelde de video op zijn Instagram. Hij schreef: "Gelukkige verjaardag aan mijn soulmate. Bedankt om mijn leven voor altijd te veranderen en 'ja' te zeggen. Je bent de mooiste verloofde in de wereld. Ik hou van je."