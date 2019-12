Roman Polanski verdedigt zichzelf: “Al jarenlang probeert men van mij een monster te maken” SDE

12 december 2019

19u46

Bron: Paris Match 0 Celebrities In een exclusief interview met Paris Match trekt de controversiële regisseur Roman Polanski (86) hard van leer tegen Valentine Monnier (63), die hem van verkrachting beschuldigt, en de media, die hem naar eigen zeggen al jarenlang zwartmaken. “Het is mijn familie die de prijs betaalt”, klinkt het.

Nadat Roman Polanski in 1977 al beschuldigd werd van de verkrachting van de 13-jarige Samantha Geimer, trad onlangs nog een vrouw naar voren. Het voormalige model Valentine Monnier zegt dat de regisseur haar in 1975 in Gstaad verkrachtte, maar dat ontkent de man fel in een interview met Paris Match. “Ik kan me haar nauwelijks herinneren, en ik heb zeker geen herinnering van wat ze zegt, want het is gewoon niet waar. Ik ontken het met klem. Haar gezicht op de gepubliceerde foto’s komt me bekend voor, maar dat is het dan ook."

Dat hij haar ook geslagen zou hebben, vindt hij een absurde bewering. “Dat is een waanidee”, klinkt het. “Ik sla geen vrouwen! De beschuldiging van verkrachting alleen zorgde ongetwijfeld niet langer voor voldoende sensatie, dus was het nodig om een laagje toe te voegen.” En hij trekt de details van haar verhaal ook in twijfel: “Ze vertelt aan de krant ‘Le Parisien' dat ik haar in de stoeltjeslift gevraagd zou hebben: ‘Do you want to fuck?’ Waarom in het Engels? En ze noemt drie van mijn vrienden als getuigen: mijn assistent Hercules Bellville, Gérard Brach en zijn vrouw Elizabeth. De eerste twee zijn dood. Handig, want ze kunnen haar beweringen niet langer bevestigen of weerleggen. En de krant kon mevrouw Brach niet vinden.”

Verantwoordelijk

De journalist van Paris Match wil vervolgens weten of de regisseur zichzelf een slachtoffer voelt. “Al jarenlang probeert men van mij een slachtoffer te maken", antwoordt Polanski. “Ik raakte gewend aan de laster. Mijn huid is verdikt, verhard als een schelp. Maar voor mijn kinderen en mijn vrouw Emmanuelle is het verschrikkelijk. Voor hen spreek ik. Ze lijden enorm. Ze worden beledigd en bedreigd op sociale media. De kinderen verbergen het voor me om me te beschermen, maar Emmanuelle vertelt het me. Natuurlijk, ik ben verantwoordelijk", geeft hij vervolgens toe. “In 1977 maakte ik een fout, en het is mijn familie die bijna een halve eeuw later de prijs betaalt. De media neemt elke nieuwe valse beschuldiging aan, ook al is ze absurd en zonder inhoud, omdat ze daardoor dat verhaal nieuw leven kunnen inblazen. Het is als een vloek die terugkomt en waar ik niets tegen kan doen.”