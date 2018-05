Roman Polanski: "MeToo-beweging is hypocriete massahysterie" IB

Volgens Roman Polanski is de #MeToo-beweging "een grote massahysterie, waarbij iedereen maar van alles en nog wat beschuldigd kan worden". De regisseur, die zelf meermaals aangeklaagd is wegens seksueel ontoelaatbaar gedrag en om die reden vorige week uit de Academy of Motion Picture Arts and Sciences werd gezet, vindt dat "er vooral uit angst gereageerd wordt". Dit liet hij weten aan persagentschap AFP.

"Het is allemaal zo hypocriet. Maar ik denk dat dit iets is wat van tijd tot tijd gebeurt in de maatschappij. Soms is het heel dramatisch, zoals bij de Franse revolutie en soms is het wat minder bloederig, zoals in 1968 in Polen het geval was," aldus een boze Polanski.

De regisseur werd vorige week, evenals Bill Cosby, uit de Academy of Motion Picture Arts and Sciences gezet, nadat hij in opspraak was geraakt wegens het hebben van seks met een 13-jarig meisje. Hoewel de zaak verjaard is, omdat het incident 40 jaar geleden plaatsvond, heeft Polanski uiteindelijk wel schuld bekend. Al ging dat niet van harte; volgens hem "bedreven de twee de liefde omdat ze dat beiden wilden."

Dubbel paspoort

Polanski vluchtte vanuit de Verenigde Staten terug naar Europa, waar hij vanwege zijn dubbele paspoort (Frans en Pools) in Frankrijk kan leven, zonder bang te hoeven zijn dat hij wordt opgepakt en uitgeleverd. De advocaat van Polanski vecht zijn verwijdering uit de Oscar-vereniging nog steeds aan en dreigt de organisatie aan te klagen als ze zijn lidmaatschap niet herzien.