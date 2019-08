Roman Polanski: “De pers impliceerde dat ik verantwoordelijk was voor de moord op Sharon Tate” SDE

30 augustus 2019

14u48

Bron: The Wrap 0 Celebrities Volgens Roman Polanski (86) is de pers verantwoordelijk voor zijn slechte imago. De media zou hem als zondebok hebben aangewezen na de moord op zijn vrouw Sharon Tate. Dat zegt de regisseur in een interview met The Wrap.

“De manier waarop mensen me zien, mijn 'imago’, begon inderdaad vorm te krijgen na de dood van Sharon Tate”, zegt Roman Polanski. “Toen het gebeurde, ging ik al door een verschrikkelijke periode, maar de pers kreeg ook nog eens lucht van de tragedie. En omdat ze niet goed wisten hoe ermee om te gaan, hebben ze op de meest verschrikkelijke manier over de moord bericht en onder meer geïmpliceerd dat ik een van de verantwoordelijken voor haar moord was, tegen een achtergrond van satanisme.”

Dat Polanski in diezelfde periode de film ‘Rosemary’s Baby’ uitbracht, hielp niet echt om de media ervan te overtuigen dat hij géén “pact met de duivel” gesloten had. Pas toen de Manson familie opgepakt werd, viel de geruchtenmolen wat stil. Volgens de regisseur gebeurt hem dit nog regelmatig. “Het is zoals een sneeuwbal: elk seizoen voegt een nieuwe laag toe. Absurde verhalen van vrouwen die ik nog nooit eerder gezien heb, die me beschuldigen van dingen die meer dan een halve eeuw geleden gebeurd zouden zijn.”

Uitleveringsbevel

In 1978 ontvluchtte Polanski de Verenigde Staten nadat hij beschuldigd werd van de verkrachting van een 13-jarig meisje. Er loopt een uitleveringsbevel tegen hem. Sindsdien hebben nog heel wat andere vrouwen hem beschuldigd van gelijkaardige feiten. In december 2017 opende de politie van Los Angeles nog een nieuw onderzoek naar de beschuldigingen van kunstenares Marianne Barnard, die de regisseur ervan beschuldigd haar in 1975 te hebben misbruikt. Polanski ontkent alle beschuldigingen.