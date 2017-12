Roel Vanderstukken is een ander mens na zijn hartoperatie: "Ik klaag en zaag niet meer" Redactie

08u46 0 Kristof Ghyselinck Roel Vanderstukken na hartoperatie Celebrities Hoewel Roel Vanderstukken (40) nog volop herstellende is van z'n zware hartoperatie, tekende hij onlangs wel present op de première van 'Verborgen Verlangen'. Zijn rol als Benny uit 'Familie' wordt wel tijdelijk overgenomen door Govert Deploige.

"Tja, na die zware hartoperatie is op de set staan er voor mij even niet bij," zegt Roel in TV Familie. "Ik merk dat ik nog steeds snel vermoeid raak. Veel praten vergt bijvoorbeeld al te veel van m'n krachten. Maar ik kan het toegeven, hoor: dat ik Benny tijdelijk aan Govert moet afstaan, heeft even pijn gedaan."

Realistisch

"Maar 'k ben daar ook wel realistisch in, hoor. 'Familie' is een fabriek die ze niet zomaar even kunnen stilleggen omdat een van de acteurs niet kan werken. En echt waar: ik ben blij dat ze voor Govert hebben gekozen. Hij heeft al heel veel ervaring. En die zal hij nodig hebben. Want laat ons wel wezen: hij kreeg een rotklus voor de voeten geworpen, hé. Benny zal er ineens compleet anders uitzien. Dat valt natuurlijk op, hé. De kijkers hebben nu al kritiek geuit... Maar ik ben er zeker van dat Govert de ziel van Benny gaat behouden en dat de fans hem in hun hart zullen sluiten. 'k Ben dankbaar hoor, dat hij dit wil doen." Zelf zou hij graag zo snel mogelijk zijn rol weer opnemen. "Wel, ik zou deze nare situatie graag op 1 januari achter mij kunnen laten. 'k Hoop echt dat het mij gaat lukken."

Voorzichtig zoontje

Zijn zoontjes, Toots (bijna 7) en Ramses (2) zijn wél blij dat papa nu zoveel thuis is. "Maar ze beseffen anderzijds ook dat er iets serieus mis is. Zo kan ik hen bijvoorbeeld niet optillen. En Toots, die is ook supervoorzichtig als hij mij komt knuffelen. Ramses is een pak jonger en snapt dat uiteraard iets minder: hij vliegt mij gewoon rond de nek. Ik merk enorm hard aan Toots dat hij z'n gevoelens probeert een plaats te geven. Als hij niet weet hoe hij daar met mij over moet praten, komt hij naast me zitten. Da's zijn manier om te laten zien dat hij er voor mij is. Zo schattig."

Energie voor mooie dingen

Naar eigen zeggen kijkt de acteur nu anders tegen het leven aan dan vroeger. "Ik ben héél erg geconfronteerd geweest met mijn eigen kwetsbaarheid. Vroeger kon ik mij dikwijls verliezen in banaliteiten. Wel, dat doe ik nu niet meer. Als ik een uur in de file moet staan, so be it. Vroeger zou ik daarover hebben geklaagd. Nu weet ik: dat haalt toch niets uit. En ik kan die energie beter in mooie dingen steken."

Lees het volledige interview met Roel deze week in TV Familie.