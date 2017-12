Roel Vanderstukken binnenkort opnieuw te zien in 'Familie' MVO

10u22

Bron: Dag Allemaal 0 Kristof Ghyselinck Roel Vanderstukken na hart operatie Celebrities Deze week zagen we Govert Deploige voor het eerst aan het werk als Benny in 'Familie'. Hij getuigt in Dag Allemaal over zijn ervaringen op de set, maar ook over de terugkeer van zijn voorganger Roel Vanderstukken.

Roel moest enkele maanden herstellen van zijn hartoperatie, dus moest 'Familie' op zoek naar een nieuwe Benny, die tijdelijk zijn rol zou overnemen. “Een rol overnemen is een serieuze uitdaging,” aldus Govert. Hij hoopt dat kijkers Roel eventjes vergeten en meeleven met zijn acteerprestatie. Hij zal dan ook geen bijzondere tics of gedragingen van Roel overnemen.

Ook Benny’s bekende “boemsjakalak” zal even niet te horen zijn in Familie, want “da’s iets van Roel," zo zegt Govert. Met de collega's op de set komt hij wel goed overeen. "Ze maken vaak grapjes. Ze noemen me 'de smallen Benny' en vragen regelmatig of ik onder een tram heb gelegen."

Voor Govert wordt 18 december alweer de laatste draaidag. Roel is namelijk aan de beterhand en zal spoedig zijn rol weer overnemen. Trouwe kijkers kunnen zich dus opnieuw verwachten aan hun oude, vertrouwde Benny.