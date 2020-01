Rod Stewart voor de rechter na vechtpartij op oudejaar TK

04 januari 2020

17u14

Bron: ANP 0 Celebrities Zanger Rod Stewart moet op 5 februari voor de rechter verschijnen omdat hij een veiligheidsagent heeft aangevallen. Dat meldt TMZ. De 74-jarige zanger raakte samen met zijn zoon Sean (39) betrokken bij een opstootje. Daarbij zou Sean de beveiliger hebben geduwd en Rod hem een stomp op zijn borst hebben gegeven.

Rod was samen met zijn familie oud en nieuw aan het vieren in een hotel in Palm Beach toen de feiten plaatsvonden. Volgens het politierapport zette het gezelschap de boel op stelten nadat ze de toegang tot een feest werd geweigerd. De groep wilde niet vertrekken toen hen dat gevraagd werd. Daarop volgde het opstootje, waarbij Rod een klap heeft uitgedeeld.

Bij het incident raakte niemand gewond en er werden ook geen aanhoudingen verricht. Volgens het politierapport bood de Britse zanger meteen zijn excuses aan na het incident.