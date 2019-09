Rod Stewart vocht 3 jaar lang tegen prostaatkanker Redactie

16 september 2019

09u00

Bron: AD 4 Celebrities Tijdens een liefdadigheidsevenement waar Rod Stewart (74) afgelopen weekend aanwezig was, deed de zanger een opvallende onthulling. Hij vertelde het publiek de afgelopen 3 jaar gestreden te hebben tegen prostaatkanker. Sir Rod is inmiddels vrij van kanker verklaard en vertelde opgelucht “er op tijd bij te zijn geweest”. Dat meldt The Daily Mirror.

Stewart kreeg in juli te horen schoon te zijn, nadat de ziekte in februari 2016 bij hem werd geconstateerd. “Niemand wist hiervan, maar ik had mijn vrouw Penny al gezegd dat deze avond een goed moment was voor mij om uit de kast te komen. Wat betreft prostaatkanker dan’’, zei Stewart met een knipoog tegen het publiek. “Ik was er vroeg bij en heb veel testen ondergaan, waardoor ik goed behandeld kon worden. Dus mannen hier, ga allemaal naar de dokter en doe een check-up.’’

Het evenement waar de Britse zanger het nieuws onthulde werd gehouden om geld in te zamelen voor The Prostate Project en de European Tour Foundation. Het vond plaats in de Wentworth Club in het Engelse Surrey, een van de meest vooraanstaande golfclubs van Engeland.