Rod Stewart maakt nazigroet en verkoopt bewaker klappen in uitgelekte video

Celebrities

Er zijn ophefmakende beelden opgedoken van Rod Stewart. In de video, die de Britse Daily Mail in handen heeft , is te zien hoe de 75-jarige rocker een nazigroet maakt en niet veel later een bewaker te lijf gaat en hem klappen verkoopt. Het incident vond op oudejaarsavond plaats tijdens een feestje in een hotel in Florida, maar de beelden komen nu pas aan het licht.