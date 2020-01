Rod Stewart en zoon pleiten onschuldig in Florida SDE

23 januari 2020

10u37

Bron: ANP 0 Celebrities Zanger Rod Stewart (75) en zijn zoon Sean (39) worden beschuldigd van het mishandelen van een beveiliger op oudejaarsavond, maar de twee hebben in de rechtbank hun onschuld staande gehouden. Dat meldt Daily Mail.

Het voorval vond plaats in een hotel in Palm Beach, waar Rod samen met zijn familie oud en nieuw vierde. De beveiliger zou geweigerd hebben om heb binnen te laten in een privéfeestje, waarop Rod en zijn zoon in opstand kwamen. Uit het politierapport zou blijken dat Sean de beveiliger daarbij heeft geduwd en dat Rod hem een stomp op zijn borst zou hebben gegeven. Bij het opstootje raakte niemand gewond. Ook is er niemand opgepakt. Volgens het politierapport bood de Britse zanger direct zijn excuses aan na het incident. Sean liet nog optekenen dat de beveiliger die avond “erg agressief” was.