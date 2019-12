Robert Pattinson wil pornocarrière starten: “Dat is mijn plan B” MVO

30 december 2019

10u00

Bron: ANP 1 Celebrities Als zijn rol als Batman niet in goede aarde valt bij fans, begint Robert Pattinson aan een carrière in de porno-industrie. Dat zegt hij in een interview met The Guardian. Alleen gaat hij dan geen gewone porno maken, maar ‘arthouse porn’. Dat betekent dat de films artistiek en kwalitatief hoogwaardig worden.

Pattinson heeft zich de laatste jaren goed op de kaart gezet in filmland. Zo speelde hij in arthousefilms zoals High Life en The King. Binnenkort is hij ook te zien in de zwart-witte horrorfilm The Lighthouse, met Willem Dafoe. Ook zit hij in het mysterieuze filmproject Tenet van regisseur Christopher Nolan. Toch blijft de acteur soms onzeker en gaat hij ver om in de huid van zijn personages te kruipen. Tijdens opnames voor The Lighthouse sloeg Pattinson zichzelf in zijn gezicht, of dronk hij modder of liet hij zichzelf overgeven.

“Ik zou niet weten hoe ik een normaal persoon moet spelen,” zegt Pattinson over zijn keuze in rollen. Misschien is de keuze voor pornofilms maken dus toch de juiste voor de acteur.