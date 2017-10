Robert Pattinson weer op vrijersvoeten kv

23u53

Bron: ANP 2 Photo News Celebrities Acteur Robert Pattinson en zijn vriendin, zangeres FKA Twigs, zijn uit elkaar. Dat meldt het Britse blad The Sun. Het tweetal was samen sinds september 2014.

Volgens ingewijden zouden de 31-jarige Twilight-ster en de 29-jarige Britse uit elkaar zijn gegroeid en "niet langer werken als stel".

Het voormalige koppel zou de afgelopen maanden al veel minder tijd met elkaar hebben doorgebracht. Uiteindelijk zou Pattinson het besluit hebben genomen de relatie te verbreken.

Good Time

De acteur is vanaf volgende week in de Belgische bioscopen te zien in de actiethriller 'Good Time'. Hij speelt Connie, een kleine crimineel die zichzelf met zijn autistische broer in de nesten werkt als een bankoverval verkeerd afloopt. Connie heeft één nacht om zijn broer te bevrijden, voordat deze vermoedelijk voor jaren achter tralies verdwijnt.

Zijn rol werd veelal geprezen op het festival van Cannes, waar 'Good Time' in première ging.