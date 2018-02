Robert Pattinson toont zijn afgetrainde lichaam KDL

06 februari 2018

13u42 0 Celebrities Robert Pattinson heeft een personal trainer onder de arm genomen om ervoor te zorgen dat hij voldoende - en op een goede manier - sport en die inspanningen hebben al effect.

Voor zijn meest recente sportsessie trok Robert naar Antigua, een eiland in de Caribische Zee, waar hij een week lang kon doorbrengen zonder pottekijkers. Althans, dat dacht hij toch. Een fotograaf kon toch op beeld vastleggen hoe de Twilight-acteur in bloot bovenlijf aan zijn conditie werkt en daar is niemand rouwig om.