Robert Pattinson onder vuur omdat hij weigert 'killerlijf' te kweken voor 'Batman'

19 mei 2020

16u05

Bron: GQ 0 Celebrities Robert Pattinson (34) heeft zich de woede van heel wat ‘Batman’-fans op de hals gehaald. In een interview met mannenblad GQ liet de acteur optekenen dat hij gestopt is met trainen en zich voor te bereiden op zijn rol als ‘Batman’ in de gelijknamige nieuwe prent. En dat wordt hem niet bepaald in dank afgenomen, wel integendeel.



Pattinson verblijft momenteel in Londen, waar hij door de coronacrisis in quarantaine zit met zijn vriendin Suki Waterhouse. Ze verblijven in een appartement dat hen tijdelijk wordt aangeboden door de makers van ‘Batman’. De acteur zou normaal gezien midden in de opnamen van de aankomende DC-film zitten, maar de productie werd stopgezet vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Gedurende de crisis heeft het productieteam een persoonlijke trainer ingehuurd voor Pattinson. Om in vorm te blijven, maar vooral om aan zijn ‘Batman’-lijf te werken. Tevergeefse moeite, zo blijkt echter: Pattinson legt de adviezen en schema’s van zijn coach naast zich neer en weigert nog om verder te trainen. “Ik denk dat, als je de hele tijd traint, je een deel van het probleem bent”, verklaarde hij tegen GQ. “Je zet een bepaald voorbeeld zo. Terwijl niemand in de jaren 70 dit deed, zelfs James Dean niet - oké, hij was niet zo robuust.” Hoewel zijn collega’s gemiddeld vijf keer per dag aan hun lichaam werken, is dat voor Robert niet van tel. “Het is letterlijk zo, ik doe amper iets.”

Kritiek

Zijn woorden waren nog niet koud, of Pattinson kreeg al kritiek uit verschillende hoek. Zo vinden verschillende fans het niet kunnen dat hij tekent voor een rol als superheld, maar vervolgens weigert om zich het lichaam dat daar nu eenmaal bij past aan te meten. “Ik hoop dat dit een grap is”, schreef iemand. “Ik begrijp dat niet iedereen in fysieke topconditie kan verkeren, maar Batman hoort dat wel te zijn. Hij wordt verondersteld super sterk te zijn om vijanden te verslaan, net omdat hij voortdurend traint.”

Of ook: “Oké, Robert Pattinson zal de filmgeschiedenis ingaan als de meest luie Batman ooit!” en “Als dit waar is, vind ik het niet leuk om te horen. Batman is hét voorbeeld van een maximale fysieke fitheid, dus iedereen die de rol wil spelen moet dat respecteren. Je weet waar je aan begint als je voor de rol van Batman gaat.”

‘Batman’ moet op 1 oktober 2021 in de zalen verschijnen.

Een greep uit de boze reacties van fans:

