Robert Pattinson maakt het gezellig met met Suki Waterhouse

31 juli 2018

17u29

Bron: E! News/People 0 Celebrities Heeft Robert Pattinson (32) vlinders in de buik? Het lijkt erop van wel. De 'Twilight'-acteur werd afgelopen weekend gespot in het gezelschap van model en actrice Suki Waterhouse (26), met wie hij naarstig aan het kussen was. Volgens het entertainmentblad People zijn de twee al een tijdje samen.

Pattinson en Waterhouse werden gefotografeerd in de straten van Londen terwijl ze elkaar innig omhelsden en kusten. Volgens de geruchten gingen ze ‘Mamma Mia! Here We Go Again’ bekijken in de bioscoop, waarna ze het tot iets na middernacht gezellig maakten met hun tweetjes in SoHo House. Dat is de privéclub waar ook prins Harry en Meghan Markle afspraken voor hun relatie officieel werd. Een bron zegt aan E! News dat “de twee hun handen niet van elkaar konden houden”. People schrijft dan weer dat Pattinson en Waterhouse, die naast haar werk op de Burberry-catwalk ook bekend is van de actiefilm ‘Insurgent’, al even een koppel vormen.

Pattinson blijft dus duidelijk niet bij de pakken zitten nadat zijn verloving met de Britse artieste FKA Twigs vorig jaar afsprong. Waterhouse heeft ook een bekende ex op haar palmares staan. Zij was twee jaar lang de vriendin van Hollywoodster Bradley Cooper en had een relatie met filmproducer Darren Aronofsky .