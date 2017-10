Robert Pattinson: "Ik krijg een kick wanneer ik niet herkend word" Kristien Gijbels-Morato in Hollywood

06u00 0 Kristien Gijbels-Morato Onze reporter Kristien samen met Robert Pattinson. Celebrities 'Twilight'-vampier Edward Cullen is niet meer, en daar is Robert Pattinson allesbehalve rouwig om. De 31-jarige Britse acteur is blij dat de massahysterie na al die jaren eindelijk voorbij is: "Ik krijg een kick wanneer ik niet herkend word."

Pattinson was 19 en zag nog behoorlijk groen achter de oren toen hij in 2005 een rolletje in 'Harry Potter' scoorde. Zijn grote doorbraak kwam drie jaar later toen hij een contract van vier jaar tekende om in 'Twilight' mee te spelen. Dat hij door het immense succes van de vampierenreeks van de ene op de andere dag wereldberoemd zou worden, had hij echter nooit durven voorspellen. Pattinson geeft tijdens ons interview in Los Angeles dan ook toe dat hij compleet onvoorbereid aan zijn Hollywood-avontuur begon: "Ik had plots overal gillende meiden om mij heen. Een meisjesidool? Ik? Dat kon toch niet waar zijn! Ik heb Edward Cullen nooit een aantrekkelijke kerel gevonden. Dat er zoveel fans zot waren van mij, vond ik dan ook ronduit absurd."

Nadelen

Voor de bekendheid heeft Pattinson het trouwens nooit gedaan: "Integendeel", zucht hij. "Ik krijg juist een kick wanneer ik niét herkend word." Dat is natuurlijk niet geheel verwonderlijk, want de hele 'Twilight'-hype bracht ook heel wat nadelen met zich mee. "Ik vond het natuurlijk geweldig dat er zo veel mensen naar mijn films gingen kijken, maar ik kon hierdoor wel niet meer buitenkomen. Ik heb daar jarenlang van afgezien, en ben er nu pas eindelijk in geslaagd om die gekte achter mij te laten."

Soulmate

Als er één iemand was die hem indertijd volledig begreep, dan was het zijn tegenspeelster Kristen Stewart wel. In haar vond hij al vanaf het prille begin van 'Twilight' een bondgenote, een soulmate waar hij zijn diepste geheimen aan kwijt kon. De twee werden halsoverkop verliefd en het duurde dan ook niet lang vooraleer de paparazzi daar lucht van kreeg. Het koppel werd overal achterna gezeten - soms met wilde achtervolgingen tot gevolg - waardoor ze de pers juist meer en meer begonnen te schuwen. In 2012 kwam er abrupt een einde aan hun liefdessprookje, toen foto's aantoonden dat Stewart er een affaire met haar 'Snow White And The Huntsman'-regisseur Rupert Sanders op nahield. Pattinson hield twee jaar lang de lippen stijf op elkaar, tot hij in een interview met Esquire heel uitzonderlijk over zijn privéleven praatte: "Shit happens, weet je wel? Dat hoort nu eenmaal bij jong zijn. 'Who gives a shit?'"

Staande ovatie

Het was de voorbije jaren een beetje stiller rond zijn carrière, maar daar zou nu met de release van 'Good Time' wel eens verandering in kunnen komen. De film ontving op het Filmfestival van Cannes een staande ovatie van maar liefst zes minuten en Pattinson wordt nu al getipt als een mogelijke kanshebber voor een Oscar. De film vertelt het verhaal van Connie (Pattinson) en zijn broer Nick (Ben Safdie) die een mislukte overval plegen. Connie ontsnapt, terwijl Nick in de gevangenis belandt. In plaats van zijn borg te betalen, beslist Connie om zijn broer te helpen ontsnappen. Wat volgt is een hels avontuur in de buitenwijken van New York.

Trots

Pattinson glundert wanneer we het over zijn nieuwste film hebben. Hij is naar eigen zeggen dan ook oprecht trots op het project: "Dankzij 'Good Time' ben ik niet alleen een geweldige ervaring, maar ook een prachtige film rijker. Dat maakt het voor mij een stuk gemakkelijker om 'opener' te zijn. Ik heb genoeg films gemaakt waar ik niet trots op ben, en dan is het eens zo vervelend om daar dan reclame voor te maken." Over welke films dat gaat, laat de acteur in het midden, maar hij benadrukt dat 'Twilight' wél altijd een speciaal plaatsje in zijn hart zal hebben: "Die promotours vond ik juist altijd heel opwindend. 'Twilight' groeide uit tot een belangrijk onderdeel van de popcultuur, en ik ben blij dat ik dat allemaal van zo dichtbij heb mogen meemaken. Veel is er sinds mijn tienerjaren niet veranderd: ik doe nog steeds de films die ik zelf wil doen en ik doe het nog graag ook. Nu moet ik enkel nog een manier zien te vinden om dit voor de rest van mijn leven te kunnen blijven doen." (lacht)

Opnieuw vrijgezel

Voor de Belgische fans is er in elk geval dubbel zo goed nieuws, want de acteur zit nog tot minstens eind dit jaar bij onze oosterburen in Keulen voor de opnames van zijn nieuwste sci-fi-film 'High Life' én hij is sinds kort opnieuw vrijgezel. Pattinson en Tahlia Barnett (29), beter bekend als FKA Twigs, waren drie jaar samen, waarvan zo'n twee jaar verloofd. Hun drukke agenda's zouden aan de basis van de breuk liggen. Of hij ooit officieel op het nieuws zal reageren, lijkt hoogst onwaarschijnlijk: "Iemand vroeg me onlangs waarom ik nooit over mijn privéleven praat, maar dat is simpelweg omdat ik de aandacht niet van mijn werk wil afleiden. Ik heb nooit echt begrepen waarom mensen mij zo interessant vinden. Je moest eens weten hoe mijn dagen er uit zien... ik ben oersaai." (lacht)

Adrenalinejunkie

De acteur mag dan wel bij hoog en laag beweren dat hij er een oersaai leventje op nahoudt, toch laat hij zich aan het einde van ons interview een beetje 'betrappen' wanneer hij zegt dat hij een adrenalinejunkie is: "Dat is een beetje een gevolg van het 'Twilight'-tijdperk waarin ik mezelf opsloot en niks kon doen. Nu zoek ik juist extreme situaties op. Ik probeer constant mijn grenzen te verleggen en ik vind het zalig dat ik eindelijk de dingen kan doen ik die ik als twintiger nooit heb kunnen doen." Wat dat dan precies inhoudt, blijft ons een raadsel: "Maar hoe zotter, hoe beter." (knipoogt)

'Good Time' draait nu in de bioscoopzalen.