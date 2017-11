Robert Pattinson: "Ik dacht dat ik psychisch last ging ondervinden van de gekte rond 'Twilight'" KDL

09u37

Bron: ANP 0 Getty Images for IFP Celebrities Het heeft er altijd op geleken dat Robert Pattinson 'Twilight' haatte, maar niets lijkt minder waar, zo blijkt nu. De acteur kijkt zelfs met een erg goed gevoel terug op zijn jaren in de tienerfilmserie, zegt hij.

"Het zijn niets dan goede herinneringen", zegt Robert in een interview met E! over de vijf films waarin hij vampier Edward speelde. "Ze worden bijna nog beter naarmate het verder achter me ligt. Het was zo'n bijzondere manier om je jaren als twintiger door te brengen." De 31-jarige acteur is wel verbaasd dat hij nooit gevolgen heeft ondervonden van de gekte rond 'Twilight'. "Ik heb altijd gedacht dat ik er jaren later last van zou krijgen, psychisch. Maar dat is niet gebeurd."

Eerder liet ook Roberts ex en 'Twilight'-collega Kristen Stewart aan E! weten dat ze zich gelukkig prijst met haar ervaringen met de filmserie. "Ik heb er veel van geleerd en het heeft me gemaakt wie ik ben."

belga Robert Pattinson en Kristen Stewart in 'Twilight'.