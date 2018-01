Robert Pattinson en Bella Hadid: het nieuwe 'it'-koppel van Hollywood? MVO

23 januari 2018

09u59 0 Celebrities Opmerkelijke rode loper-beelden van acteur Robert Pattinson (31) en model Bella Hadid (21) doken op na de Dior Homme mannenkleding modeshow, deze week. De twee celebs waren namelijk wel erg close met elkaar, wat fans doet vermoeden dat er een nieuw koppel in de maak is.

Ze verschenen nog niet vaak samen in de media, maar op het rode loper-event van Dior, dit weekend, kon je er niet naast kijken: Pattinson en Hadid kennen elkaar wel degelijk. Sterker nog, ze komen zelfs bijzonder goed met elkaar overweg. Ze poseerden samen voor foto's - iets dat vooral Hollywood-koppels doen om hun relatie aan te kondigen.

Of het écht gaat om een nieuw celebrity-koppel is niet duidelijk, daar wilden de twee voorlopig nog geen commentaar over kwijt. Ongetwijfeld zullen alle ogen de komende maanden wel op hen gericht zijn.