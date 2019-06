Robert Downey Jr. doet een ‘Tony Starkske’ en lanceert klimaatorganisatie op basis van technologie MVO

05 juni 2019

10u05

Bron: ANP 20 Celebrities ‘Avengers’-ster Robert Downey Jr. (54) gaat zich inzetten voor het klimaat. Tijdens zijn toespraak op een evenement over kunstmatige intelligentie in Las Vegas - dat wel erg deed denken aan de fictieve Stark Expo - kondigde hij gisteren de lancering aan van The Footprint Coalition. De organisatie wil technologie gebruiken voor een beter milieu.

“Met de inzet van robotica en nanotechnologie kunnen we de planeet in tien jaar aanzienlijk of misschien helemaal opschonen”, aldus de acteur, die jarenlang de rol van techmiljardair Tony Stark (Iron Man) speelde in de films van Marvel. Hij werkt momenteel samen met zijn vrouw aan een docuserie over kunstmatige intelligentie voor YouTube.

Volgens Variety ging Downey Jr. niet in op de precieze doelstelling van de nieuwe organisatie, die pas komend jaar officieel van start gaat.

(Stark Expo in de openingsscène van ‘Iron Man 2')