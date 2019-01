Robert De Niro voert voogdijstrijd om 7-jarige dochter TDS

Eind vorig jaar kwam aan het licht dat Robert De Niro (75) en Grace Hightower (63) gaan scheiden, nadat ze 21 jaar getrouwd waren. Volgens het Amerikaanse Page Six zou De Niro nu alles overhebben voor de gedeelde voogdij over hun dochter.

Volgens de website van Page Six zou de acteur de scheidingspapieren op 13 december vorig jaar anoniem hebben ingediend. De rechter zou het scheidingsverzoek ook nog vóór Kerstmis hebben ingewilligd. Volgens een insider zou Robert in de documenten om gedeelde voogdij hebben gevraagd.

De Niro en Hightower moeten volgende week voor de rechtbank verschijnen. Allicht zal er dan een uitspraak worden gedaan. “Ik waardeer Grace als een geweldige moeder en ik vraag om privacy en respect van iedereen nu we onze rollen ontwikkelen als partners in ouderschap,” liet De Niro weten aan CNN.

Zes kinderen

Met zijn eerste vrouw Diahnne Abbott kreeg acteur Robert De Niro in 1976 een zoon, Raphael. De Niro adopteerde ook Abbott’s dochter Drena uit een eerdere relatie. In 1988 ging het koppel uit elkaar. Daarna had hij jarenlang een relatie met model Toukie Smith. Dankzij IVF mocht het koppel in 1995 een tweeling verwelkomen: Aaron en Julian.

In 1997 stapte De Niro voor de tweede keer in het huwelijksbootje met actrice Grace Hightower. Hun zoon Elliot zag in 1998 het levenslicht. Na een korte breuk in de relatie, vond het koppel elkaar terug en volgde er in 2011 nog een dochtertje via een draagmoeder: Helen Grace.