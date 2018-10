Robert de Niro reageert op bombrief: “Jouw stem is krachtiger dan bommen” Redactie

26 oktober 2018

19u47

Robert de Niro (75) heeft voor het eerst gereageerd op de bombrief die hij eerder deze week bezorgd kreeg op zijn kantoor in Manhattan. "Jouw stem is krachtiger dan bommen", zegt hij in het magazine People.

De acteur zegt blij te zijn dat er niemand gewond is geraakt en maakt van de situatie gebruik om de Amerikanen op te roepen om op 6 november te gaan stemmen. "Er is iets dat krachtiger is dan bommen, en dat is jouw stem. Mensen moeten gaan stemmen", preekt de acteur in het blad People. "Ik dank God dat niemand gewond is geraakt en ik wil ook de dappere en vindingrijke veiligheidsdiensten die ons beschermen bedanken."

In totaal werden in Amerika dertien bompakketjes verstuurd. Behalve Robert de Niro kregen ook onder andere voormalig president Barack Obama, ex-presidentskandidate Hillary Clinton en oud-president Bill Clinton zo'n brief. Vrijdag werd een man aangehouden in verband met het versturen van de pakketjes.