Robert De Niro klaagt ex-werkneemster aan voor 5,4 miljoen euro omdat ze geld verduisterde en... te veel Netflix keek Tom Tates

19 augustus 2019

23u04

Bron: Variety 0 Celebrities Canal Productions, het productiebedrijf van Hollywoodacteur Robert De Niro (76), heeft een voormalige werkneemster aangeklaagd om een opvallende reden: Chase Robinson keek buitensporig veel Netflix-series tijdens de werkuren. Omdat ze daarnaast ook grote sommen geld verduisterde, eist het bedrijf nu een bedrag van omgerekend 5,4 miljoen euro.

Volgens Canal Productions gaf Robinson extreme bedragen uit aan taxiritten, supermarkten, restaurants en hotels. De vrouw verliet in april dit jaar uit eigen beweging het bedrijf. Op dat moment had zij een jaarsalaris van ruim 270.000 euro. De firma stelt dat er op dat moment al een vermoeden was dat de werkneemster zich in haar topfunctie schuldig gemaakt zou hebben aan bedrijfssabotage. Inmiddels is ook duidelijk geworden dat Robinson de frequent flyer-mijlen van De Niro gebruikte voor persoonlijke reizen.

“Zij wordt verdacht van verduistering van geld. Daarnaast verspilde ze tijdens de werkuren ook astronomische hoeveelheden tijd aan tv-series”, klinkt het in de aanklacht. Zo zou Robinson in vier dagen tijd 55 afleveringen van de komedie ‘Friends’ bekeken hebben. “Op een ander moment keek zij in vier dagen 20 afleveringen van de series ‘Arrested Development’ en ‘Schitt’s Creek’. Dat had natuurlijk niets te maken met haar werk voor Canal Productions.”

Kaviaar

De ex-werkneemster liet het tijdens haar Netflix-marathons kennelijk breed hangen. Zo bestelde de vrouw voor haar tv-avondjes kaviaar en ander duur eten bij restaurants en bezorgdiensten, goed voor in totaal tienduizenden euro's. Alles ging af van de rekeningen van het bedrijf.

Robinson is, zo blijkt uit haar LinkedIn-profiel, nog steeds werkzaam bij het bedrijf. Eerder deed ze de bezorgdheid over haar uitgaven af als “volstrekt belachelijk”. De vrouw heeft nu nog niet gereageerd op de claim die tegen haar ingediend werd. Volgens Amerikaanse media is zij niet voor commentaar bereikbaar.