Robert De Niro haalt weer uit: “Presidentschap Trump voelt als een gewelddadige relatie” TDS

22 december 2019

08u18

Dat Robert De Niro geen fan is van de Amerikaanse president Donald Trump is wel duidelijk. Vrijdag haalde de gevierde acteur in de podcast van Michael Moore nog maar eens hard uit naar de politicus.

“In dit presidentschap, met deze president, voelt het net alsof je in een gewelddadige relatie zit. Je weet nooit wat er gaat gebeuren, je voelt je niet veilig”, vindt De Niro, die Trump eerder deze week in de New York Times nog “een nare, kleine bitch” noemde.

De 76-jarige Oscarwinnaar doet er in het gesprek met Moore nog een schepje bovenop. “De president is zo’n idioot, hij doet nooit iets waar we op kunnen vertrouwen of waar we ons veilig door voelen. Dat is je taak als president, zorgen dat mensen zich goed en positief voelen. Zelfs al is het makkelijker gezegd dan gedaan, dat is je verantwoordelijkheid als president. Maar zoals we allemaal weten heeft hij dat helemaal niet.”