Robert De Niro haalt uit naar Donald Trump: “Ik kan niet wachten tot hij in de cel zit” SDE

13 oktober 2019

19u39

Bron: The Guardian 0 Celebrities Dat Robert DeNiro (76) geen fan is van Donald Trump (73), dat was al langer duidelijk. In interviews haalt de acteur regelmatig uit naar de Amerikaanse president, en ook dit weekend was het weer van dat. DeNiro noemde Trump in The Guardian een “gangster”.

In The Guardian spuwt Robert DeNiro zijn gal over zijn president. “We hebben een reëel en acuut probleem: we hebben een gangster-president die denkt dat hij alles kan doen wat hij wil. Het probleem is dat als hij er effectief mee wegkomt, we allemaal een probleem hebben.”

“De brutaliteit van de mensen rondom hem die hem verdedigen , die Republikeinen, is weerzinwekkend en daar moeten we iets aan doen.” En DeNiro hoopt dan ook dat de huidige impeachment-procedure die door de Democraten werd opgestart, effectief iets zal uithalen. “Oh, ik kan niet wachten tot hij in de cel zit”, laat hij optekenen. “Ik wil niet dat hij sterft, ik wil dat hij naar de gevangenis gaat.”