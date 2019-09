Robert De Niro haalt in live-uitzending flink uit naar president Trump SDE

30 september 2019

07u33

Bron: ANP 1 Celebrities Tijdens een live-interview op CNN heeft Robert De Niro (76) flink uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump. Ook de pro-Trump analisten van zender Fox kregen het tijdens het gesprek flink te verduren. Wanneer de presentator hem waarschuwde dat de analisten hem zouden bekritiseren om zijn uitlatingen, zei de acteur herhaaldelijk: "Fuck them".

De presentator vroeg De Niro, die theatraal zijn excuses aanbood na het gebruik van het 'f-woord', waarom hij voor dergelijke felle uithalen koos. "We zijn in dit land op een punt gekomen waar we met een kerel te maken hebben die een soort gangster is. Hij is er en hij heeft dingen gezegd, dingen gedaan, die vreselijk zijn. We zitten in een vreselijke situatie. En deze gast gaat gewoon door zonder ooit gestopt te worden."

De 76-jarige acteur werd eerder in het interview gevraagd naar het impeachment-onderzoek dat door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is gestart. "Ze hadden geen andere keus, dit moest gebeuren", aldus De Niro. De Hollywoodster verklaarde de president voor gek, en antwoordde op de vraag of hij dat op een klinische manier bedoelde: "Mogelijk wel. Dat dacht ik eerst niet, maar nu als ik hem zie, dan denk ik: er is iets heel raars met hem aan de hand."