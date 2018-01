Robert De Niro feliciteert Meryl Streep wel op een erg opvallende manier met haar award KDL

Robert De Niro heeft duidelijk lef. Ten tijde van de hele #MeToo-campagne plantte de 74-jarige acteur een kus op de lippen van Meryl Streep nadat ze in de prijzen viel op de National Board of Review Awards.

Streep mocht op de National Board of Review Awards de award van beste actrice in ontvangst nemen en werd op het podium begroet en gefeliciteerd door haar collega Robert De Niro. De acteur deed dat door Meryl vol op de mond te kussen. Meryl leek het 'gebaar' van haar collega niet erg te vinden, want ze gaf hem meteen een dikke knuffel.

Meryl vond de kus van Robert duidelijk niet erg.