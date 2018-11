Robert De Niro en vrouw na ruim twintig jaar uit elkaar LVA

21 november 2018

02u44

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities Het huwelijk van Robert De Niro en zijn vrouw Grace is na ruim twintig jaar voorbij. Volgens New York Post wonen de twee al een tijdje niet meer samen en zijn ze van plan binnenkort hun breuk bekend te maken.

Robert en Grace trouwden in 1997 en kregen het jaar erop een zoon, Elliot. Niet lang daarna ging het stel uit elkaar, om in 2004 hun huwelijksgeloften opnieuw af te leggen. Eind 2011 verwelkomden ze dochter Helen.

Zijn huwelijk met Grace was het tweede voor Robert. In 1976 trouwde de acteur met Diahnne Abbott en adopteerde haar dochter Drena. Samen kregen ze ook nog zoon Raphael, maar in 1986 liep het huwelijk stuk. De Niro kreeg daarna een relatie met model Toukie Smith, met wie hij zijn inmiddels 23-jarige tweelingzoons Aaron en Julian kreeg.